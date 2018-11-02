Авиакатастрофа Boeing 737: у берегов Индонезии нашли корпус авиалайнера

У берегов Индонезии водолазы обнаружили корпус Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который разбился 29 октября.

Об этом сообщает Detik со ссылкой на представителя ВМС страны.

Он уточнил, что фюзеляж практически разрушен. Также найдены двигатель и шасси. Для поднятия частей самолета на поверхность потребуется тяжелая техника.

Накануне дайверы подняли на поверхность черный ящик саомлета.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

Самолеты Boeing 737 серии Max осуществляют коммерческие полеты с 2017 года, первую партию Boeing поставил компании Malindo Air, которая владеет лоукостером Lion Air. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года.

Lion Air - крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, размер ее флота - более 100 самолетов, в том числе Boeing 737 различных модификаций, а также три лайнера Airbus A330-300. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 120 направлений.