«Самый счастливый человек, потерявший все». Единственный выживший в авиакатастрофе лайнера Air India рассказал, почему страдает

Вишвашкумар Рамеш сказал, что его спасение было «чудом», в то же время он «потерял» все, поскольку его младший брат Аджай погиб в авиакатастрофе Air Indiа (Фото: BBC News India / cкриншот из видео)

Вишвашкумар Рамеш, единственный, комуудалось выжить в авиакатастрофе самолета Air India (на борту лайнера погиб 241 человек), считает себя «самым счастливым человеком» в мире, но при этом страдает физически и морально.

Об этом Рамеш заявил в опубликованном 4 ноября интервью ВВС.

Мужчина сказал, что его спасение было «чудом», при этом он «потерял» все, поскольку его младший брат Аджай сидел в нескольких креслах от него и погиб в авиакатастрофе.

По словам представителей Рамеша, с момента возвращения в свой дом в английском городе Лестер, он борется с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и не может разговаривать с семьей.

«Теперь я один. Я просто сижу в своей комнате один, не разговариваю с женой, с сыном. Мне просто нравится быть одному в своем доме», — сказал он.

По словам Рамеша, порой ему слишком больно вспоминать события катастрофы и во время интервью в Лестере он несколько раз рыдал.

Люди из окружения Рамеша называют его «потерянным и надломленным» и требуют встречи с руководством авиакомпания Air India — утверждая, что авиакомпания плохо к нему относилась после катастрофы.

«Кто бы ни нес ответственность на высшем уровне, он должен быть на месте, встречаться с жертвами этой трагической катастрофы, понимать их потребности и выслушивать их», — заявил Санджив Патель, который поддерживает и консультирует семью.

Как сообщает ВВС, Air India предложила Рамешу промежуточную компенсацию в размере 21 500 фунтов стерлингов (чуть более 1,1 млн грн — ред.), но этого «недостаточно для удовлетворения его насущных потребностей», заявили в его окружении.

По словам его представителей, семейный рыболовецкий бизнес, которым Рамеш управлял вместе со своим братом до аварии, после нее обанкротился.

Представители семьи Рамеша говорят, что они трижды приглашали сотрудников Air India на встречу, однако те предложения либо игнорировали, либо отклоняли.

В своем заявлении авиакомпания, принадлежащая корпорации Tata Group, сообщила, что руководство материнской компании продолжает посещать семьи погибших в авиакатастрофе. Более того там утверждает, что хотят встретиться и с Рамешем, подытожили в ВВС.

Авиакатастрофа самолета Air India

12 июня на западе Индии в городе Ахмадабад вскоре после взлета разбился пассажирский самолет авиакомпании Air India, который летел в Лондон. Самолет врезался в общежитие медицинского колледжа.

Спасательные службы подтвердили гибель 241 человека на борту и по меньшей мере 33 на земле.

Единственным выжившим после катастрофы стал 40-летний британский гражданин индийского происхождения Вишваш Кумар Ремеш, который занимал место 11А возле аварийного выхода.

Как 15 июня сообщило издание India today, пилот сообщил диспетчерам о серьезных проблемах с тягой двигателей — его последние слова были: «тяга не достигнута», «падение», «Mayday».

29 июля агентство Reuters, ссылаясь на правительственный отчет сообщило, что индийский авиационный надзорный орган во время июльского аудита выявил 51 нарушение правил безопасности в авиакомпании Air India.

Во время проверки было в частности обнаружено, что некоторые пилоты не имели должной подготовки, а также использовались несанкционированные симуляторы и плохая система составления графиков.