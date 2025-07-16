Действительно ли самолеты стали падать чаще? Исследование ВВС 16 июля, 13:41 Эксперты предупреждают: делать выводы на основе отдельных трагедий — ошибка (Фото: Getty Images)

После серии громких авиакатастроф в соцсетях начали говорить, что летать становится опаснее. Среди трагических событий — падение самолета Jeju Air в Южной Корее 29 декабря 2024 года (179 погибших), столкновение военного вертолета с пассажирским самолетом в Вашингтоне в январе 2025 года (67 погибших), катастрофа рейса Air India в Ахмадабаде (260 погибших). Журналисты BBC Verify проанализировали официальную статистику и пришли к выводу: последние два десятилетия количество аварийных случаев неуклонно снижается. Это подтверждают данные как национальных, так и международных авиационных органов.

NV подає матеріал у межах інформаційного партнерства.

Кілька днів тому в лондонському аеропорту Саутенд 12-метровий літак впав одразу після зльоту. За словами очевидців, це нагадувало «спалах вогняної кулі».

Хоча даних з цієї теми небагато, лютневе дослідження Associated Press показало: жахливі зображення авіакатастроф в інтернеті вплинули на впевненість деяких американських пасажирів у безпеці польотів.

Утім, статистика Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) за 2005−2024 роки показує: попри зростання кількості польотів, інцидентів у США стає менше.

Так, у січні 2025 року зафіксували 52 випадки — менше, ніж у січні 2024-го (58) і в січні 2023 року (70).

Міжнародні показники теж підтверджують цю тенденцію.

За даними Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) — спеціалізованого агентства ООН, що відстежує глобальні інциденти, — кількість аварій на мільйон вильотів у світі стабільно падала з 2005 по 2023 рік.

Getty Images Технології весь час удосконалюються, а в літаках встановлюють дедалі ефективніші прилади, кажуть експерти

Визначення авіакатастрофи за стандартами ICAO (Міжнародної організації цивільної авіації) досить широке. Воно охоплює не лише випадки, коли пасажири чи екіпаж травмуються або гинуть, а й інциденти, в яких літак пошкоджений і потребує ремонту, або взагалі зникає.

Глобальні дані щодо загиблих в авіакатастрофах також фіксують зниження, хоча в деякі роки були сплески через великі аварії.

Так сталося, наприклад, у 2014 році.

У березні рейс Malaysian Airlines MH370 зник дорогою з Куала-Лумпура до Пекіна з 239 людьми на борту.

У липні інший літак цієї ж авіакомпанії, рейс MH17, збила російська ракета над сходом України — загинуло майже 300 людей.

Такі статистичні дані схильні до різких коливань, пояснив BBC Verify професор статистики Кембриджського університету Девід Шпігельхалтер.

«Якщо рахувати кількість загиблих, а не кількість аварій, то показники будуть дуже нестабільні. Випадкові аварії не відбуваються рівномірно, вони часто групуються, — вказує він. — Тому іноді створюється враження, що авіакатастрофи пов’язані між собою, хоча це не так».

З ним погоджується Ісмо Аалтонен, колишній головний слідчий з авіапригод у Фінляндії.

«Те, що за короткий період сталося кілька різних інцидентів, не означає, що безпека погіршилася, — розповів він BBC Verify. — Нам просто дуже не пощастило, але це абсолютно різні випадки, які складно передбачити».

Наприклад, у грудні 2024 року в Казахстані розбився літак Азербайджанських авіаліній після того, як у нього влучила російська ракета.

Сьогодні аварії отримують безпрецедентну увагу в соцмережах, додає Марко Чан, колишній пілот і старший викладач в університеті Бакінгемширу: «Вірусні відео, меми та дописи посилюють враження, що катастроф стало більше».

Наприклад, у TikTok набрав популярності відеокліп з уривком з фільму про Супермена, де герой рятує літак.

Підпис до відео відсилає до колишнього міністра транспорту США і натякає на зростання рівня катастроф після його відставки — хоча статистика цього не підтверджує.

Getty Images Літаки Boeing 737 Max за останні роки зазнали низки інцидентів

Скандали навколо Boeing 737 Max теж викликали широкий резонанс у ЗМІ й соцмережах, особливо після того, як у січні 2024 року під час польоту в одному з літаків вилетіли двері.

Ці та інші події призвели до різкого падіння акцій Boeing, а деякі пасажири почали бойкотувати компанію.

Чому літаки лишаються найбезпечнішим транспортом?

Усі авіапригоди ретельно розслідують, ці дані допомагають вдосконалити навчання пілотів, розповіли BBC Verify експерти.

За їхніми словами, сучасні тренажери дозволяють відпрацьовувати найрізноманітніші сценарії, що знижує ризики в майбутньому.

«Якщо подивитися на сучасні тренажери, вони вже як справжні літаки, — зазначає Ісмо Аалтонен. — Це зовсім інакше, ніж коли я починав літати 40 років тому».

Також діє суворий контроль з боку регуляторів — аж до заборони польотів для авіакомпаній, які не дотримуються стандартів безпеки.

Тож, попри нещодавню серію інцидентів, літаки лишаються найбезпечнішим видом транспорту.

За даними Міністерства транспорту США, понад 95% смертей внаслідок транспортних пригод у 2022 році пов’язані з автомобільними аваріями. На авіацію припадає менше 1%.

Якщо ж поглянути на показники смертності стосовно пройденої дистанції, то переваги авіаперевезень стають ще очевиднішими: в авіації — 0,001 смертей на 100 мільйонів миль, у легкових автомобілях — 0,54.

Про це свідчать останні дані Ради національної безпеки США (NSC). Вони також наводять статистику імовірності смерті в США від різних нещасних випадків і хвороб.

При цьому імовірність загинути в авіакатастрофі настільки мала, що її практично неможливо виразити в цифрах.

Звісно, якість і безпека доріг в різних країнах — різна.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оцінює рівень смертності внаслідок ДТП по країнах світу, використовуючи дані за 2021 рік.

Найвищий рівень у Гвінеї — 37,4 смертей на 100 000 жителів.

Далі йдуть Лівія — 34,0 і Гаїті — 31,3.

Тож, попри резонансні катастрофи останніх місяців, авіація залишається найбезпечнішим способом пересування.