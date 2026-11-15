Авиасообщение в США уже полностью восстановили после масштабного сбоя (Фото: REUTERS/Eric Lee)

В США хаос в авиаперевозках обнажил систему, держащуюся на «ниточке и скотче». За неделю до того, как объявили об экстренном «запрете на взлет», что привело к хаосу в авиаперевозоках , Минтранспорта объявило о постепенном отказе от дискет в диспетчерских вышках.

Об этом пишет Financial Times.

«Хорошие новости, Америка: дискеты уходят в прошлое, а на смену им приходят технологии XXI века… Величайшая нация в мире заслуживает ультрасовременной системы управления воздушным движением, и при президенте [Дональде] Трампе мы именно это и делаем», — сказал — министр транспорта США Шон Даффи.

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Даффи, бывший лесоруб и звезда реалити-шоу, пытается модернизировать ветхую инфраструктуру управления воздушным движением страны с помощью 12,5 млрд долларов, которые он добился от Конгресса в прошлом году.

Однако в субботу, 14 ноября, он подтвердил, что маршрутизатор, устанавливаемый «в удаленном месте» подрядчиком L3Harris, вызвал перегрузку данных, которая угрожала системным сбоем. Затем он практически умолял законодателей выделить десятки миллиардов долларов в качестве чрезвычайного финансирования.

«Это момент, требующий двупартийного подхода», — сказал он, отметив, что десятилетия недофинансирования привели к тому, что авиационная система США обременена устаревшей технологией, уходящей корнями в 1970-е и 1980-е годы.

Пятничный инцидент произошел после целой серии подобных случаев, которые привели к закрытию местного воздушного пространства. В сентябре сбой связи в центре управления воздушным движением в Филадельфии привел к отмене сотен рейсов на восточном побережье после того, как строительная бригада перерезала оптоволоконный кабель.

Это произошло после нескольких недель сбоев в работе международного аэропорта Ньюарк Либерти в прошлом году, вызванных сочетанием неисправностей телекоммуникационного оборудования, нехватки диспетчеров воздушного движения и строительных работ на взлётно-посадочной полосе.

Несколько высокопоставленных представителей Демократической партии обвинили Даффи, бывшего конгрессмена-республиканца, и администрацию Трампа в транспортном хаосе, произошедшем в эти выходные.

Лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис охарактеризовал приостановку полетов как «последний из серии недопустимых инцидентов в сфере авиаперевозок, произошедших при неэффективном руководстве администрации Трампа».

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Губернатор штата Нью-Йорк от Демократической партии Кэти Хочул написала в социальных сетях, что «Шон Даффи должен уйти в отставку, либо президент Трамп должен немедленно отстранить его от должности».

Однако многие авиационные эксперты разделяют мнение Даффи о том, что Конгресс несет окончательную ответственность за плачевное состояние американской авиационной системы, вызванное десятилетиями политиканства и пренебрежения.

Бывший высокопоставленный чиновник Федерального управления гражданской авиации (FAA) Уильям Восс отмечает, что большинство развитых стран освободили свои авиационные системы от прямого политического контроля над бюджетами, перейдя на модель финансирования, основанную на сборах с пользователей — нововведение, которое впервые было внедрено в Новой Зеландии в 1980-х годах.

«США — практически единственный крупный поставщик аэронавигационных услуг, который не полагается на сборы с пользователей», — сказал Восс.

Он отметил, что капитальный бюджет Федерального авиационного управления (FAA) на объекты и оборудование аэронавигационного обслуживания на протяжении десятилетий практически не менялся, что — в сочетании с инфляцией и бурным ростом авиаперевозок — привело к серьезным сокращениям в реальном выражении.

Восс добавил, что скудные средства, выделяемые на авиационную систему, регулярно становятся предметом мелких торгов.

«Мы ведем этот важный разговор, а все дискуссии, которые ведутся в Конгрессе, сводятся к следующему: „У меня есть знакомый, который говорит, что ему нужен новый диван в комнате отдыха“ или „Почему в диспетчерской башне Филадельфии нет тренажерного зала?“ Я имею в виду, что буквально именно такие разговоры там и ведутся», — рассказал он.

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Директор по транспортной политике аналитического центра Reason Foundation Роберт Пул заявил, что предложения об отнятии у Конгресса полномочий по распределению бюджетных средств «вызывают бурную волну противодействия».

«У них есть полномочия решать, какими будут приоритеты и какие места получат модернизированную диспетчерскую вышку, новый терминал аэропорта или что-либо ещё, и это полномочия, от которых Конгресс не хочет отказываться», — сказал Пул.

Он добавил, что члены Конгресса также склонны объединяться с профсоюзами авиадиспетчеров, чтобы противостоять консолидации объектов, которая позволила бы высвободить больше средств для модернизации всей системы.

Однако с этим не согласился президент Национальной ассоциации авиадиспетчеров Ник Дэниелс, который заявил ещё до приостановки полётов в пятницу, что «никогда не видел ничего, что убедило бы меня в том, что консолидация объектов может обеспечить финансирование системы».

«В долгосрочной перспективе экономия будет минимальной, если учесть, что для выполнения той же работы придётся перемещать сотни и тысячи людей на сотни и тысячи миль», — сказал Дэниелс.

В ходе своей пресс-конференции в субботу Даффи обратил внимание на то, что авиадиспетчеры в США по-прежнему используют бумажные полетные листы — документы, служащие для координации и управления движением воздушных судов, — которые он охарактеризовал как «технологию 1970-х годов».

Пул из Reason Foundation отметил, что Канада, где действует система сборов с пользователей, завершила переход на электронные полетные листы еще в 2009 году, в то время как США планируют завершить свой переход примерно на 20 лет позже, поскольку полагаются на «понемногу» выделяемые ежегодные бюджетные ассигнования Конгресса.

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Глава ассоциации Airlines for America и бывший губернатор штата Нью-Гэмпшир от Республиканской партии Кристофер Сунуну, заявил, что существует сильная «двухпартийная поддержка» финансирования полной модернизации системы, которую он охарактеризовал как «скрепленную на ниточке и скотче»

Он отметил, что из предложенных 30 млрд долларов на модернизацию около 10 млрд долларов следующего транша пойдут на ремонт физических диспетчерских вышек, а ещё 10 млрд долларов — на программное обеспечение «общей платформы автоматизации», которое будет работать во всей системе управления воздушным движением.

Сразу после приостановки полетов в пятницу Даффи увеличил свою просьбу о финансировании с 30 млрд до 50 млрд долларов: «Сколько раз ещё это должно повториться, чтобы Конгресс выделил деньги на устранение проблемы?»

Однако некоторые наблюдатели опасаются, что этот вопрос неизбежно станет предметом споров в Конгрессе по поводу наиболее спорных аспектов второго срока Трампа.

В пятницу, 13 ноября, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) в третий раз в текущем столетии ввело общенациональный запрет на вылеты. Впервые это произошло после террористических актов 11 сентября 2001 года. Второй случай имел место в январе 2023 года, при администрации Байдена, из-за сбоя в системе оповещения пилотов.