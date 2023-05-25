В Белгородской области России нашли 500-килограммовую авиабомбу — росСМИ 25 мая, 11:58 Авиабомба ФАБ-500 (Фото:Wikipedia)

Авиабомбу ФАБ-500 нашли в поле возле села Калинино Белгородской области РФ, сообщает российское пропагандистское издание Mash.

По сообщениям, авиабомбу обнаружили во время работы на полях в 23 км от границы с Украиной и в 300 метрах от ближайших жилых домов.



Отмечается, что территория оцеплена и охраняется. Обезвредить авиабомбу планируют в четверг, 25 мая, днем.

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Авиабомба ФАБ-500 с фугасной боеголовкой была выпущена в 1954 году. Ее в основном используют ВВС России, бывшие советские республики и страны-заказчики.

Сама бомба является неуправляемой и весит 500 килограммов.