Авиабаза правительственных войск в Сирии подверглась массированному ракетному обстрелу

Сирийская военная авиабаза Т-4, которая находится на востоке провинции Хомс, подверглась массированному ракетному обстрелу.

Об этом передает ВВС.

Информацию об обстреле также публикует российское информационное агентство РИА Новости, ссылаясь на данные правительственных сирийских СМИ.

"Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США", - сообщили сирийские СМИ.

Также телеканал Аль-Маядин сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана и были запущены из Средиземного моря.

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Напомним, 7 апреля в результате атаки с применением газообразного хлора в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, последнем оплоте сирийской оппозиции, погибли по меньшей мере 70 человек.

Ранее США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башира Асада, должен нести ответственность за то, что произошло. А президент США Дональд Трамп обвинил Путина, Россию и Иран в поддержке режима Башира Асада.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон также заявил, что российская сторона не должна препятствовать расследованию сообщений о возможных новых случаях применения химического оружия в Сирии.