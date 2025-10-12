В Калифорнии упал вертолет в многолюдном прибрежном районе, пострадали пять человек

В Калифорнии упал вертолет, пострадали пять человек (Фото: Tim Robinson/via REUTERS)

В Калифорнии на пляже Гантингтон-Бич потерпел крушение вертолет Bell 220SP. Он упал на пальму в одной из самых людных частей города.

Об этом сообщает The Guardian.

Вертолет, пролетавший над популярным пляжем южной Калифорнии, внезапно начал выходить из-подконтроля, в конце концов потеряв высоту и врезавшись в ряд пальм на глазах у посетителей пляжа.

На видео, опубликованных в Интернете, видно, как самолет начинает вращаться над пляжем Хантингтон, а затем падает к краю пляжа, где он застревает между пальмами и лестницей у шоссе Тихоокеанского побережья.

Фото: Tim Robinson/via REUTERS

Пожарная служба Хантингтон-Бич сообщила, что пять человек, включая двух, которые находились в вертолете, доставили в больницу и «безопасно извлекли из-под обломков» после аварии в субботу.

Три человека получили ранения на улице. Детали относительно их травм пока неизвестны. Причина аварии сразу не была обнародована.

Фото: Tim Robinson/via REUTERS

В ведомстве заявили, что вертолет был связан с ежегодным благотворительным мероприятием Автомобили и вертолеты, которое проходило 12 октября.