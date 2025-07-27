Несколько человек погибли в результате схода с рельсов поезда в Германии — СМИ
Сообщается о по меньшей мере троих погибших и 34 раненых (Фото: Кадр видео tagesschau.de)
Несколько человек погибли в результате железнодорожной аварии в Германии, сообщают СМИ, ссылаясь на источники в службах безопасности, написало агентство Reuters.
По данным СМИ, поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии возле города Биберах, недалеко от границы с Францией.
Полиция Штутгарта, на которую ссылались СМИ в первоначальных сообщениях об аварии, не была сразу доступна для комментариев, отметило агентство.
Оно добавило, что на фотографии, опубликованной в немецких СМИ, видно, что вагоны сошли с рельсов и перевернулись.
Немецкое издание tagesschau сообщило, что, по данным Федеральной полиции, авария произошла около 18:10 — с рельсов сошли два вагона регионального экспресса. Таокж сообщается, что на борту находилось около 100 человек, поезд ехал из Зигмарингена в Ульм.
Другие СМИ пишут, что известно о по меньшей мере троих погибших и 34 раненых. Отмечается, что на видеозаписях с места происшествия видно, как пожарные и спасатели работают с вагонами поезда, сошедшими с рельсов, чтобы получить доступ к пассажирам.