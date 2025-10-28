Взрыв на Сахалине: авария на электростанции оставила остров без света

На острове Сахалин (РФ) вечером произошел мощный взрыв на местной тепловой электростанции. По предварительным данным, авария привела к масштабному обесточиванию.

Об этом сообщают российские СМИ.

Местные жители сообщают о резкой вспышке и громком взрыве, который был слышен за несколько километров от станции.

По предварительным сведениям, инцидент произошел на Сахалинской ГРЭС-2 — одном из ключевых энергетических сооружений Дальнего Востока. Именно она обеспечивает электроснабжение большей части острова. Из-за аварии в регионе наблюдаются перебои в работе промышленных предприятий, транспорта и коммунальных служб.