Взрыв на Сахалине: авария на электростанции оставила остров без света

28 октября, 00:38
По предварительным сведениям, инцидент произошел на Сахалинской ГРЭС-2 (Фото: vostokcement.ru)

На острове Сахалин (РФ) вечером произошел мощный взрыв на местной тепловой электростанции. По предварительным данным, авария привела к масштабному обесточиванию.

Об этом сообщают российские СМИ.

Местные жители сообщают о резкой вспышке и громком взрыве, который был слышен за несколько километров от станции.

По предварительным сведениям, инцидент произошел на Сахалинской ГРЭС-2 — одном из ключевых энергетических сооружений Дальнего Востока. Именно она обеспечивает электроснабжение большей части острова. Из-за аварии в регионе наблюдаются перебои в работе промышленных предприятий, транспорта и коммунальных служб.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Сахалин Сахалин-1 Сахалин-2 Блэкаут Россия

