Авария на Дунае в Будапеште: украинский капитан был трезв Сегодня, 18:04 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Tamas Kaszas Столкновение на Дунае произошло 29 мая REUTERS/Tamas Kaszas

Украинский капитан круизного судна Viking Sigyn во время аварии на реке Дунай в Будапеште был трезв.

В венгерской полиции сообщили, что не нашли никаких доказательств злоупотребления алкоголем или наркотиками одесситом Юрием С., передает Reuters.

«Мы начали расследование, как только взошли на борт [Viking Sigyn]. В качестве первого шага мы взяли образцы у капитана. Он не употреблял алкоголь и не принимал наркотики», — заявил представитель полиции Будапешта.

Полиция на данный момент устанавливает, не был ли капитан слишком уставшим, чтобы управлять судном.

Напомним, что вечером 29 мая на Дунае в Будапеште столкнулись большое пассажирское судно Viking Sygin и прогулочный теплоход Русалка.

На борту прогулочной лодки находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа.

Погибли 26 туристов из Южной Кореи и двое граждан Венгрии, спаслись только семь человек. Тела трех жертв до сих пор не найдены.

Капитаном катера Viking Sygin является гражданин Украины. Его арестовали и предъявлены обвинения. 64-летний гражданин Украины Юрий С. освобожден под залог.