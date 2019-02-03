Авария автобуса с детьми под Калугой: число погибших возросло до семи Сегодня, 12:59 201 Цей матеріал також доступний українською ГУ МЧС РФ по Калужской области Автобус перевозил одаренных детей на музыкальный конкурс ГУ МЧС РФ по Калужской области

Число пострадавших в аварии с автобусом под Калугой достигло 32 человек. Известно о семерых погибших, среди которых четыре ребенка, передает Интерфакс со ссылкой на в пресс-службу МЧС России.

"Деблокированы 47 человек, из них погибли 7 человек, в том числе 4 ребенка; госпитализированы 25 человек, из них 24 ребенка" - сказали в ведомстве.



Авария произошла утром в воскресенье, 3 февраля.

В автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Автобус перевозил одаренных детей на музыкальный конкурс.