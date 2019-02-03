Светлана Ройз
Между двумя мирами
Питер Сантенелло
Как начать жизнь заново
Фарид Закария
Мы все застряли
Андрей Ставницер
Первые деньги
Спецтема: Выборы президента Украины

Авария автобуса с детьми под Калугой: число погибших возросло до семи

Сегодня, 12:59
201
Цей матеріал також доступний українською

ГУ МЧС РФ по Калужской области

Автобус перевозил одаренных детей на музыкальный конкурс

Число пострадавших в аварии с автобусом под Калугой достигло 32 человек. Известно о семерых погибших, среди которых четыре ребенка, передает Интерфакс со ссылкой на в пресс-службу МЧС России.

"Деблокированы 47 человек, из них погибли 7 человек, в том числе 4 ребенка; госпитализированы 25 человек, из них 24 ребенка" - сказали в ведомстве.

Авария произошла утром в воскресенье, 3 февраля.

В автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Автобус перевозил одаренных детей на музыкальный конкурс.

Теги:   Россия ДТП Авария

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Геополитика

Вчера, 15:09

article_img
Посольство РФ прокомментировало задержание россиян с 9 тоннами кокаина в Кабо-Верде
События

Сегодня, 10:23

article_img
Епифаний отреагировал на комментарии о "томос-туре" и агитации
Теннис

Вчера, 19:40

article_img
18-летняя украинская теннисистка вышла в финал турнира в Таиланде - видео

Выбор редакции

Страны

Сегодня, 11:17

article_img
От греха подальше. Сотни девочек в Британии подвергают жестокой африканской практике "прижигания" груди
События

Сегодня, 09:29

article_img
Высокий класс. Почему в Украине растет число частных школ
Политика

Сегодня, 12:12

article_img
НВ выяснило, чем занимался в 90-е один из самых влиятельных бизнесменов Днепра Александр Петровский

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться