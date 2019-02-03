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Авария автобуса с детьми под Калугой: четверо погибших, более 30 пострадавших

Сегодня, 12:03
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ГУ МЧС РФ по Калужской области

Автобус перевозил одаренных детей на музыкальный конкурс

Число пострадавших в аварии с автобусом под Калугой достигло 32 человек. Известно о четырех погибших, среди которых один ребенок.

Об этом сообщает Интерфакс.

Авария произошла утром в воскресенье, 3 февраля.

В автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Автобус перевозил одаренных детей на музыкальный конкурс.

«Из 48 человек деблокированы 32. Переданы медикам», - сообщили изданию в пресс-службе МЧС РФ.

Причины ДТП пока не установлены. Водитель мог не справиться с управлением на скользкой дороге. Также рассматривается версия о возможной технической неисправности автобуса.

Теги:   ДТП Автобус Калуга Россия

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