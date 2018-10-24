24 октября 2018, среда

Авария в метро Рима: украинские фанаты ЦСКА возвращаются домой

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Украинские фаны ЦСКА, пострадавшие в Риме, возвращаются домой

Украинские фаны ЦСКА, пострадавшие в Риме, возвращаются домой

Четверо украинцев, которые пострадали во время аварии эскалатора в римском метро, ​​уже возвращаются домой.

Как рассказал Украинской правде директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, один из пострадавших уже покинул территорию Италии рейсом Рим - Варшава.

Трое других украинцев уже приобрели билеты на рейс Рим - Киев.

"Сейчас они ожидают вылета в аэропорту", - сказал Погорельцев, добавив, что они улетают в те даты и время, в которые и планировали с самого начала.

Он не смог уточнить, являются ли эти граждане жителями Украины, или России.

"Пока не было необходимости это выяснять. Они граждане Украины, мы защищаем их права. Известно лишь, что они являются членами украинского фан-клуба ЦСКА", - подытожил Погорельцев.

Ранее сообщалось, что в Риме на станции метро Repubblica сломался эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА.

В результате инцидента пострадали 24 человека, среди которых четверо граждан Украины.

Российский ЦСКА во вторник играл в Лиге чемпионов против итальянской Ромы на Олимпийском стадионе в Риме. Матч завершился поражением московского клуба со счетом 0:3.

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