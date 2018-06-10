Авария украинского самолета в Польше: депутата Чижмаря выписали из госпиталя

Жизни трех украинцев, находившихся на борту легкомоторного самолета Сessna, потерпевшего крушение в Польше, ничего не угрожает.

Об этом сообщает Укринформ.

"По последней информации, депутата Чижмаря выписали из госпиталя в Ряшеве, а еще одного человека, находившегося с ним в самолете, перевели в госпиталь в населенном пункте Рудня Малая. Жизни этого лица не угрожает опасность", - сообщил агентству генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

По его словам, полиция еще хочет допросить всех участников авиапроисшествия, после чего они смогут выехать из Польши.

Павлюк отметил, что ему не удалось поговорить ни с Чижмарем, ни с другими участникам авиапроисшествия, поскольку, по словам врачей Ряшевского госпиталя, украинцы не захотели встречаться с представителями генконсульства Украины в Люблине.

Пресс-секретарь полиции Подкарпатского воеводства Марта Табаш-Ригель сообщила, что, по предварительным оценкам полиции, самолет упал из-за резкого снижения оборотов двигателя, воздушное судно не долетело до взлетной полосы 200 метров.

Она подтвердила, что на борту Сessna было трое мужчин в возрасте 44, 48 и 30 лет.

Напомним, 9 июня в польском аэропорту Жешув при посадке разбился украинский легкомоторный самолет. В результате аварии пострадали три человека, в том числе - депутат Верховной Рады Украины от Радикальной партии Олега Ляшко - Юрий Чижмарь.