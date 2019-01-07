Авария судна с украинцами: появились видео спасения моряков у берегов Турции
У берегов Турции в Черном море удалось спасти семерых из 13 членов экипажа, 11 из которых украинцы, чье судно затонуло в результате кораблекрушения.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану и офис местного губернатора.
Спасенных членов экипажа доставили в разные больницы турецкого города Самсун. Остальных моряков все еще пытаются найти.
В поисково-спасательной операции задействованы самолет, два вертолета и две лодки.
Ранее сообщалось, что четверо граждан Украины погибли в результате крушения судна в Черном море. Судно под флагом Панамы, вышедшее из российского порта в Азовском море, подало сигнал бедствия примерно в 148 километрах от провинции Самсун. Судно перевозило уголь.