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О переломном моменте для Украины

Авария судна с украинцами: появились видео спасения моряков у берегов Турции

Сегодня, 15:53
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Судно подало сигнал бедствия в 148 километрах от турецкой провинции Самсун

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У берегов Турции в Черном море удалось спасти семерых из 13 членов экипажа, 11 из которых украинцы, чье судно затонуло в результате кораблекрушения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану и офис местного губернатора.

Спасенных членов экипажа доставили в разные больницы турецкого города Самсун. Остальных моряков все еще пытаются найти. 

В поисково-спасательной операции задействованы самолет, два вертолета и две лодки.

Ранее сообщалось, что четверо граждан Украины погибли в результате крушения судна в Черном море. Судно под флагом Панамы, вышедшее из российского порта в Азовском море, подало сигнал бедствия примерно в 148 километрах от провинции Самсун. Судно перевозило уголь.

Теги:   Кораблекрушение Украинские моряки Черное море Турция

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