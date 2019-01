Авария с двухэтажным автобусом в Канаде: есть трое погибших, ещё 23 травмированы

Об этом сообщает CNN.

Начальник полиции Оттавы Чарльз Бордело сказал, что следователи пытаются установить причину аварии. Водитель автобуса был допрошен полицией.

Власти призвали людей не ходить возле места происшествия.

Several injured in 'serious' bus crash in Ottawa https://t.co/0YXsPRuDJh pic.twitter.com/heAKEDOmey