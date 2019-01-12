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Авария с двухэтажным автобусом в Канаде: есть трое погибших, ещё 23 травмированы

Сегодня, 03:07
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В столице Канады Оттаве двухэтажный автобус врезался в платформу на автовокзале, в результате чего погибли три человека, ещё 23 травмированы.

Об этом сообщает CNN.

Начальник полиции Оттавы Чарльз Бордело сказал, что следователи пытаются установить причину аварии. Водитель  автобуса был допрошен полицией.

Власти призвали людей не ходить возле места происшествия.  

Теги:   Автобус Канада Авария

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