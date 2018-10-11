Авария ракеты Союз: СМИ узнали возможную причину

Причиной аварии ракеты Союз могло стать то, что один из блоков второй ступени при отделении мог зацепить центральный блок, сообщает Интерфаксу со ссылкой на источник.

"Возможно, из-за плохого крепления при отделении блоков второй ступени один из них мог зацепить центральный блок, чем вызвал аварию", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, вторая ступень потеряла ориентацию, сработало аварийное выключение двигателей второй ступени. Корабль отделился от нее, разделился на отсеки, затем сработал аварийный парашют.

По данным источника, при подготовке запуска корабля Союз контрольные наземные системы работали исправно.

"В процессе подготовки запуска к наземному контрольно-проверочному оборудованию замечаний не было", - сказал он.

Ракета Союз стартовала с Гагаринского старта космодрома Байконур утром 11 октября. В составе экспедиции, которая должна была отправиться на МКС, - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

На 119- секунде после старта аварийно отключились двигатели второй ступени.

Спускаемый аппарат с космонавтами аварийно приземлился. Экипаж жив.