Авария ракеты Союз: СМИ сообщили об обнаружении неисправного клапана

Аварию первой ступени ракеты Союз-ФГ после запуска с Байконура спровоцировала неисправность одного из клапанов, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник, знакомым с ходом расследования.

"Предварительно госкомиссия установила, что на ракете был неисправен дренажно-предохранительный клапан бака окислителя, при его открытии истекающий газ уводит боковой блок от центрального блока, но он был неисправен и не сработал", - сказал собеседник агентства.

Между тем, перед стартом он прошел все стадии проверки.

"Перед стартом он был открыт, затем, как и положено, его закрыли", - сказал он.

После заправки баков ракеты через данный клапан сбрасывается излишек кислорода.

"За несколько минут до пуска его закрывают. Он должен был открыться после отделения бокового блока для его увода от центрального, но этого не произошло", - добавил источник.

Ракета Союз стартовала с Гагаринского старта космодрома Байконур утром 11 октября. В составе экспедиции, которая должна была отправиться на МКС, - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

На 119-й секунде после старта аварийно отключились двигатели второй ступени.

Спускаемый аппарат с космонавтами аварийно приземлился. Экипаж жив.