21 сентября 2018, пятница

Авария парома на озере Виктория: количество погибших возросло до 126

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Паром перевернулся возле берега между островами Укора и Буголора
Фото: The Citizen

Паром перевернулся возле берега между островами Укора и Буголора

Количество погибших в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании возросло до 126 человек.

Как сообщает The Citizen, тела 44 жертв были вытащены на сушу в день аварии. Еще 82 тела достали из воды на следующий день, когда возобновили спасательную операцию.

По информации местных властей, на борту парома, который рассчитан на перевозку 100 человек и 25 тонн груза, было больше 400 человек. Именно перегрузка парома, по предварительной версии, является причиной аварии. 

Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, что 20 сентября в Танзании пассажирский паром MV Nyerere перевернулся на озере Виктория - самом большом озере в Африке. Судно находилось в 50 метрах от причала.

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