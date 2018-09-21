Авария парома на озере Виктория: количество погибших возросло до 126

Количество погибших в результате крушения пассажирского парома на озере Виктория в Танзании возросло до 126 человек.
Как сообщает The Citizen, тела 44 жертв были вытащены на сушу в день аварии. Еще 82 тела достали из воды на следующий день, когда возобновили спасательную операцию.
По информации местных властей, на борту парома, который рассчитан на перевозку 100 человек и 25 тонн груза, было больше 400 человек. Именно перегрузка парома, по предварительной версии, является причиной аварии.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Напомним, что 20 сентября в Танзании пассажирский паром MV Nyerere перевернулся на озере Виктория - самом большом озере в Африке. Судно находилось в 50 метрах от причала.
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