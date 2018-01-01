Авария на железной дороге в Турции: количество жертв возросло Сегодня, 09:31 300 Цей матеріал також доступний українською Жертвами железнодорожной аварии стали семь человек

В результате аварии скоростного пассажирского поезда в турецкой Анкаре погибли семь человек, в том числе машинист.

Как сообщает Anadolu, еще 46 человек были ранены, состояние троих оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось о четверых погибших и 43 пострадавших в результате аварии.

Напомним, в турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.