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Авария на железной дороге в Турции: количество жертв возросло

Сегодня, 09:31
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Жертвами железнодорожной аварии стали семь человек

В результате аварии скоростного пассажирского поезда в турецкой Анкаре погибли семь человек, в том числе машинист.

Как сообщает Anadolu, еще 46 человек были ранены, состояние троих оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось о четверых погибших и 43 пострадавших в результате аварии.

Напомним, в турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

Теги:   Анкара Поезд Турция

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