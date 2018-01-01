Авария на железной дороге в Турции: количество жертв возросло
Сегодня, 09:31
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В результате аварии скоростного пассажирского поезда в турецкой Анкаре погибли семь человек, в том числе машинист.
Как сообщает Anadolu, еще 46 человек были ранены, состояние троих оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось о четверых погибших и 43 пострадавших в результате аварии.
Напомним, в турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.
Губернатор Анкары Васип Шахин назвал причину крушения: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.