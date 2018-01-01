Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Владислав Мартынов
Как блокчейн изменит наше будущее?
Ирина Геращенко
Беззаботной Европы больше не существует
Андрей Смирнов
Человек в одеяле идет в президенты
Петр Олещук
Отрыв Зеленского, или Уроки недалекого прошлого

Авария на железной дороге в Турции: четыре человека погибли, более 40 пострадали

Сегодня, 08:05
536
Цей матеріал також доступний українською

Жертвами аварии на железной дороге в Анкаре стали четыре человека

В Турции в результате столкновения скоростного пассажирский поезд Анкара-Конья с надземным пешеходным переходом на станции Маршандиз в районе Енимахалле погибли четыре человека, еще 43 были ранены.

Такие данные озвучил губернатор Анкары Васип Шахин, сообщает Anadolu.

Губернатор также назвал причину аварии: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Теги:   Поезд Турция Авария

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Сегодня, 08:05

article_img
Авария на железной дороге в Турции: четыре человека погибли, более 40 пострадали

Читайте также

Футбол

Сегодня, 04:22

article_img
Не наиграл на плей-офф. Реакция соцсетей на вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Футбол

Сегодня, 02:38

article_img
Фонсека прокомментировал вылет Шахтера из Лиги чемпионов
Страны

Вчера, 23:50

article_img
Огни на Эйфелевой башне погасят в память о погибших в Страсбурге

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться