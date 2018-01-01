Авария на железной дороге в Турции: четыре человека погибли, более 40 пострадали Сегодня, 08:05 536 Цей матеріал також доступний українською Жертвами аварии на железной дороге в Анкаре стали четыре человека

В Турции в результате столкновения скоростного пассажирский поезд Анкара-Конья с надземным пешеходным переходом на станции Маршандиз в районе Енимахалле погибли четыре человека, еще 43 были ранены.

Такие данные озвучил губернатор Анкары Васип Шахин, сообщает Anadolu.

Губернатор также назвал причину аварии: скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

Unofficial reports indicate that high speed train was derailed after colliding with an empty commuter train. Here is the first video from the scene in Ankara. pic.twitter.com/KH3XJlj0FV — Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) 13 декабря 2018 г.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.