Авария на Волге: Следком назвал виновником гибели 11 человек пьяного капитана

В России возложили ответственность на пьяного капитана катамарана за гибель 11 пассажиров

В результате столкновения на полном ходу прогулочного катамарана Елань с баржей в ночь на 12 июня в Волгограде (Россия) погибли 11 человек. Причиной аварии стал пьяный капитан.

Следственный комитет назвал виновником трагедии капитана. В его крови судмедэксперты обнаружили 2,17 промилле алкоголя. СК открыл дело по факту расследования.

Как пишет Медуза, катамараном управлял его владелец — ранее судимый бывший чиновник Дмитрий Хахалев, который прежде занимал должность главы Калачевского района Волгоградской области.

На судне, рассчитанном на 12 человек, находились 16 пассажиров и 1-2 члена экипажа.

Капитан проигнорировал все сигналы с баржи и не пытался уклониться от столкновения. В результате катамаран перевернулся и частично затонул. Баржа не пострадала.

Кроме 11 погибших, еще пять были травмированы.

По данным Интерфакса, как минимум часть пассажиров была пьяна.

В 2009-м Хахалева осудили на четыре года колонии общего режима по пяти статьям Уголовного кодекса.

Напомним, в российском Волгограде на Волге в районе центральной набережной города столкнулись частный катамаран и грузовая баржа.