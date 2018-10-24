Авария на эскалаторе в метро Рима: среди пострадавших - четверо украинцев

В аварии эскалатора в римском метро пострадали украинцы

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в аварии эскалатора в метро Рима пострадали четверо украинцев.

Об этом Громадському заявил руководитель Департамента консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

По его словам, пострадавшие украинцы госпитализированы в одну из местных больниц. Их травмы не представляют угрозы жизни.

"Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники", - добавил Кирилич.

Напомним, 23 октября в Риме на станции метро Repubblica обвалился эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА.

По предварительным данным, авария эскалатора произошла из-за того, что российские болельщики прыгали во время движения.

В результате инцидента пострадали 24 человека.