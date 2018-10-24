Авария на эскалаторе в метро Рима: среди пострадавших - четверо украинцев

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в аварии эскалатора в метро Рима пострадали четверо украинцев.
Об этом Громадському заявил руководитель Департамента консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.
По его словам, пострадавшие украинцы госпитализированы в одну из местных больниц. Их травмы не представляют угрозы жизни.
"Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники", - добавил Кирилич.
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Напомним, 23 октября в Риме на станции метро Repubblica обвалился эскалатор, когда по нему спускались болельщики московской футбольной команды ЦСКА.
По предварительным данным, авария эскалатора произошла из-за того, что российские болельщики прыгали во время движения.
В результате инцидента пострадали 24 человека.
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