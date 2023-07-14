Бунт Пригожина мог стать причиной отмены участия атомных подводных лодок в параде ко дню ВМФ РФ — разведка Британии 14 июля, 10:08 Российская подводная лодка К-331 Магадан (Фото:Wikipedia)

В британской разведке предположили, что решение об отмене участия атомных подводных лодок в военно-морском параде РФ могло быть принято из-за беспокойства после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, обнародованном в пятницу, 14 июля.

Такие парады ко Дню военно-морского флота РФ проводятся ежегодно 30 июля.

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Однако 12 июля росСМИ сообщили, что в этом году атомные подводные лодки Северного флота России не будут участвовать в параде.

В разведке отметили, что это будет первый год, когда атомные подводные лодки РФ не будут задействованы.

По их версии, такие изменения также связаны с возможностью технического обслуживания лодок и сохранением готовности для учений и их эксплуатации.

Мятеж Пригожина в России — что известно

23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил о начале вооруженного конфликта с минобороны РФ и походе на Москву.

Причиной он назвал якобы удар российской армии по тыловым лагерям «вагнеровцев» в Ростове. Конфликт Пригожина и министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу начался ранее: главарь Вагнера последние несколько месяцев настойчиво требовал отставки министра обороны, обвиняя его в плохом управлении войсками оккупантов и недостаточной поставке боеприпасов «вагнеровцам».

24 июня боевики Вагнера взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже. Вагнеровцы также уничтожили по меньшей мере семь бортов российской авиации.

Против Пригожина возбудили уголовное дело за «организацию вооруженного мятежа», в Москве силовики готовились к осаде, а Путин, по данным украинской разведки, экстренно выехал из Москвы на Валдай.

Но, когда колонна «вагнеровцев» уже была в Московской области, в пресс-службе самопровозглашенного «президента» Беларуси заявили, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и тот принял предложение остановить «бунт».

Вскоре после этого Пригожин объявил, что «разворачивает колонны» из-под Москвы и «уходит обратно» в полевые лагеря.

10 июля появилась информация, что 29 июня Пригожин и командиры подразделений террористов Вагнера встретились с российским диктатором Путиным.