В Южной Корее впервые за 40 лет пришвартуется атомная подлодка США — СМИ 26 апреля, 17:13 Подлодка с управляемым ракетным оружием USS Florida заходит в Неаполитанский залив в Италии, март 2011 года (Фото:REUTERS/Daniel Viramontes/U.S. Navy photo/Handout)

Американская атомная ракетная подлодка вскоре пришвартуется в Южной Корее впервые с начала 1980-х годов. Об этом сообщает DW, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из США.

Как пишет издание, американский президент Джо Байден и его южнокорейский коллега Юн Сук Йоль планируют объявить об «усилении ядерного щита» Сеула.

По словам собеседника, меры, о которых объявит Белый дом «беспрецедентны за последние годы» — их примут в ответ на угрозу и агрессивную ядерную политику со стороны КНДР.

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«Соединенные Штаты не делали таких шагов со времен разгара холодной войны с нашими ближайшими союзниками в Европе. И мы стремимся гарантировать, что, осуществляя эти новые процедуры, в нашей приверженности к расширенному сдерживанию не было сомнений», — сказал высокопоставленный чиновник.

В то же время источники DW подчеркнули: американское ядерное оружие не будут размещать в Южной Корее, а Сеул подтвердит свое обязательство не стремиться к самостоятельному созданию такого арсенала.

Ожидается, что Байден и Юн подпишут документ под названием Вашингтонская декларация, в котором будут представлены детали усиленной военной защиты азиатской страны со стороны США. Также Вашингтон планирует увеличить обмен информацией с Сеулом.

В 1992 году Южная Корея и КНДР подписали совместную декларацию, в которой пообещали, что не будут «испытывать, производить, производить, получать, владеть, хранить, развертывать и применять ядерное оружие». Однако Пхеньян регулярно нарушает обязательства.