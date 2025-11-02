Массированная атака дронов на Россию: горит нефтетерминал в Туапсе, взрывы в Алчевске и Курской области

В ночь на 2 ноября территорию России всколыхнула массированная атака дронов. О взрывах и звуках беспилотников сообщали жители как минимум нескольких регионов страны.

Около полуночи 1 ноября в соцсетях появились видео из оккупированного Алчевска Луганской области, где неизвестные дроны атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

По предварительным данным, удару подверглась местная подстанция, после чего город остался без электроснабжения.

Реклама

Железногорск (Курская область)

Вечером того же дня дроны атаковали и Железногорск. Местные жители сообщили о взрывах и отключении света. По неподтвержденным данным, в городе также была повреждена электроподстанция.

Туапсе (Краснодарский край)

Уже после полуночи взрывы прогремели в районе Туапсе. Российские власти подтвердили атаку, заявив о повреждении портовой инфраструктуры и возгорании.

Как сообщает Telegram-канал ASTRA, загорелся глубоководный причальный комплекс ООО РН-Морской терминал Туапсе, который используется для отгрузки нефтепродуктов в танкеры. Этот объект напрямую связан с Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом, обслуживающим экспорт российской нефти.

«Это специальный морской портовый терминал для погрузки нефтепродуктов. Его часто называют „нефтепирсом Туапсинского НПЗ“, ведь он напрямую обслуживает экспортные операции завода», — отмечает ASTRA.

По предварительным данным, пожар удалось локализовать, однако официальные комментарии российских властей относительно масштабов повреждений пока отсутствуют.