Дроны атаковали НПЗ в российской Тюмени: прогремело два взрыва, начались пожары

В местных пабликах появились видео с проездом множества пожарных машин, а жители Тюмени сообщали о двух громких взрывах. (Фото: t.me/s/supernova_plus)

Нефтеперерабатывающийзавод в российской Тюмени подвергся атаке беспилотников, сообщает 6 октября издание Astra со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Ранее в них появились видео с проездом множества пожарных машин, а жители Тюмени сообщали о двух прогремевших взрывах.

По информации Astra, предположительно, атаке подвергся НПЗ в районе Антипино.

Представители правительства Тюменской области утверждают — мол, «три БПЛА обезврежены на территории предприятия в Тюмени».

Кроме того, россияне утверждают, что «оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников».

«Пострадавших нет. Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», — уверяют они.

Ранее, 3 октября источники NV в СБУ сообщили, что ударные дальнобойные беспилотники Центра специальных операций А Службы безопасности Украины (ЦСО «А» СБУ) в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км — на этот раз в городе Орск Оренбургской области РФ.

20 сентября Силы обороны поразили Саратовский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы и станцию для смешивания нефти Самара на территории страны-агрессора России.

В ночь на 14 сентября украинские дроны нанесли удар по Киришскому НПЗ, в результате чего произошел пожар.

На следующий день агентство Reuters сообщило, что нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши Ленинградской области остановил работу ключевого технологического блока после атаки украинских дронов. На него приходится почти 40% общей перерабатывающей мощности предприятия, которая составляет около 20 млн тонн нефти в год, или 400 000 баррелей в сутки.

16 сентября подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по Саратовскому НПЗ.

Три осведомленные источники Reuters отметили: российский монополист нефтепроводного транспорта «Транснефть» предупредил производителей, что им, вероятно, придется уменьшить добычу нефти после атак БпЛА на ключевые экспортные порты и НПЗ.

Кроме того, атаки украинских дронов на российские НПЗ продолжают влиять на мировые цены на нефть. Так, 16 августа фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 8 центов до $67,52 за баррель, тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 11 центов до $63,4.