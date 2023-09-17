Россияне сообщают об атаке дронов на Крым и Москву

В ночь на воскресенье, 17 сентября, украинские дроны атаковали оккупированный Крым и Москву. Об этом сообщают в своих Telegram-каналах Минобороны РФ и мэр Москвы Сергей Собянин.

В сообщении министерства говорится, что россияне сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Истринского района Московской области.

Реклама

Что касается Крыма, то, согласно Минобороны страны-агрессора, два украинских дрона были сбиты у западного побережья полуострова.

Канал Собянина, в свою очередь, передает, о «атаке беспилотника на Москву в городском округе Истра». Россияне пишут, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

В ночь на 14 сентября возле Евпатории уничтожен российский ЗРК Триумф. Атаковали дроны СБУ и ракеты Нептун.

13 сентября в оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты заявили об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте».

В украинской разведке заявили, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону. Они не подлежат восстановлению.