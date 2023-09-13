«Речь идет и о поражении, и о попадании». Украинская разведка развеяла ложь Минобороны РФ о десятках сбитых над Россией беспилотников 13 сентября, 09:55 Зарево от взрывов в аэропорту Пскова, 30 августа 2023 года (Фото:скриншот видео / Осторожно, новости / Telegram)

Андрей Юсов, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины, опроверг заявления российских военных чиновников и местных властей о том, что во время атак БПЛА все дроны якобы сбиваются российской ПВО и не достигают целей.



Об этом Андрей Юсов рассказал в эфире Radio NV, комментируя вопрос о том, анализирует ли украинская разведка, что именно, сколько, чего и насколько было повреждено в России в результате атаки беспилотников.

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«Да, конечно, такой анализ ведется и можно точно утверждать, что в большинстве случаев, когда российское командование, руководство заявляет о том, что жертв и поражений нет, все сбито — это откровенная ложь. В большинстве случаев речь идет и о поражении, и о попадании, дальше работа продолжается и цели отрабатываются», — подчеркнул Юсов.

Комментируя приоритеты таких ударов, он добавил, что речь идет «исключительно об объектах, связанных с полномасштабным вторжением, производством вооружений, в частности с производством дефицитных для рашистов современных технологий». «Той же оптики, микросхем, чипов, электроники. Да, это все активно отрабатывается, „бавовна“ там цветет и будет цвести дальше», — пообещал Юсов.

8 сентября представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Главное управление разведки Минобороны Украины определило список стратегических объектов России, подлежащих уничтожению.

«Мы работаем методично, определяем наиболее критические цели и наиболее критические объекты для самой России. Это объекты военные, объекты оборонно-военного комплекса, обеспечивающие изготовление ракет, беспилотников. Поэтому целей у нас много», — сказал он.

Скибицкий добавил, что все российские объекты пронумерованы, определены по иерархии и определено их значение.