«Куда окурок не брось». В Москве и области всегда найдется источник для «бавовны» — Киричевский из Defence Express 10 августа, 12:06 Последствия взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области. Россия, 9 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире Radio NV рассказал, почему чаще всего беспилотники атакуют Москву среди других российских городов.

«Москва и Московская область — это такой сплошной ареал, куда, грубо говоря, окурок не брось, там всегда найдется источник для "бавовны". Потому что в самой Москве много предприятий военно-промышленного комплекса расположено», — убежден Киричевский.

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Он уверяет, что, например, в столице России делают ракеты к С-400, которыми потом обстреливают Украину.

В то же время он не может с уверенностью сказать, что взрывы на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, произошедшие накануне, вызвали БПЛА.

«Там 50% на 50%. Возможно, там тоже была „бавовна“ рукотворной природы, причем доставленная нашими боевыми „птицами“. Потому что на некоторых видео, которые были отсняты и распространены в соцсетях, небольшой гул все же слышно. Но, поскольку он небольшой, приходится оставлять 50% на то, что обычно россияне объясняют „головотяпством“, „разгильдяйством“, "эффектом линзы" и тому подобное», — пояснил Киричевский.

Что известно об атаках БПЛА на Москву?

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 августа заявил, что около четырех часов утра ПВО сбило два ударных БПЛА, летевших в сторону города. Якобы один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

В аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов.

Накануне, 9 августа, в России заявляли, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорили о взрывах.

Также 9 августа, в Сергиевом Посаде Московской области РФ прогремел мощный взрыв на оптико-механическом заводе, который якобы произошел «на складе с пиротехнической продукцией».

6 августа российские власти заявляли, что дрон «попытался прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники. Разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где расположены офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.