Атака в правительственном квартале Кабула: число погибших возросло до 28 человек, ещё 50 ранены Сегодня, 21:58 98 Цей матеріал також доступний українською Фото: @TheHawksOps via Twitter Число погибших от террористов в Афганистане приближается к 30

В результате вооруженной атаки в правительственном квартале Кабула погибло по меньшей мере 28 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, среди убитых были полицейский и трое нападавших, которые были застрелены афганскими силами безопасности.

The Hawks‏ пишет, что 50 человек были ранены.

Напомним, что 24 декабря возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой.

После этого боевики устроили перестрелку, ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.