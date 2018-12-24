Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Сергей Жадан
Рано подводить итоги
Марат Гельман
Время – союзник Путина. Какой стала Россия в 2018-м
Томас Фридман
Если Макрон не устоит – Европе конец
Алексей Бондарев
Сатурн без колец и Марс без метана

Атака в правительственном квартале Кабула: число погибших возросло до 28 человек, ещё 50 ранены

Сегодня, 21:58
98
Цей матеріал також доступний українською

Фото: @TheHawksOps via Twitter

Число погибших от террористов в Афганистане приближается к 30

В результате вооруженной атаки в правительственном квартале Кабула погибло по меньшей мере 28 человек.

Об этом сообщает Reuters.

По словам официального представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, среди убитых были полицейский и трое нападавших, которые были застрелены афганскими силами безопасности.

The Hawks‏ пишет, что 50 человек были ранены.

Напомним, что 24 декабря возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой.

После этого боевики устроили перестрелку, ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.

 

Теги:   Кабул Атака Афганистан

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

Гаджеты

Сегодня, 20:03

article_img
Как Qualcomm пытается уничтожить Apple и чем это закончится
IT-индустрия

Сегодня, 14:03

article_img
Бери и делай! Топ-13 украинских стартапов 2018 года
Музыка

Сегодня, 11:27

article_img
Щедрик для гурманов. 20 версий знаменитой рождественской колядки, которые вас удивят

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться