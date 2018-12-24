Атака в правительственном квартале Кабула: число погибших возросло до 28 человек, ещё 50 ранены
В результате вооруженной атаки в правительственном квартале Кабула погибло по меньшей мере 28 человек.
Об этом сообщает Reuters.
По словам официального представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша, среди убитых были полицейский и трое нападавших, которые были застрелены афганскими силами безопасности.
The Hawks пишет, что 50 человек были ранены.
Напомним, что 24 декабря возле здания Министерства общественных работ Афганистана террорист-смертник взорвал машину, начиненную взрывчаткой.
После этого боевики устроили перестрелку, ворвались в правительственное здание и взяли в заложники мирных жителей.