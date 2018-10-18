Атака в Кандагаре: охранники убили трех афганских чиновников, мишенью был командующий войсками США и НАТО

В результате атаки в афганском городе Кандагар были убиты три представителя высшего руководства провинции, главная мишень террористов не пострадала.
Как сообщает AP, высокопоставленные чиновники провинции Кандагар были убиты собственными охранниками в результате нападения во время совещания по безопасности.
По словам заместителя губернатора Кандагара, начальник полиции провинции Абдул Разик и руководитель разведывательного управления провинции Абдул Мохмин были убиты на месте, губернатор Залмай Виса скончался в больнице от полученных ранений.
Представитель экстремистской группировки Талибан, которая взяла на себя ответственность за нападение, сообщил AP, что мишенью атаки был американский генерал Остин Скотт Миллер, командующий войсками США и НАТО в Афганистане. Представители НАТО заявили, что Миллер в результате атаки не пострадал.
В Талибане также подтвердили, что во время нападения были убиты три афганских чиновника.
Напомним, что 18 октября в Кандагаре охранники губернатора провинции открыли огонь по своим коллегам и американским военнослужащим. Сообщалось, что погиб начальник полиции Кандагара генерал Абдул Разик, два американских военнослужащих получили ранения.
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