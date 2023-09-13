«Тревога» в стране НАТО. Жителей Румынии призвали спрятаться в укрытиях во время ночной атаки России на Украину 13 сентября, 12:42 Фото в подтверждение падения дрона на территории Румынии, которое опубликовало МИД Украины (Фото:Олег Николенко/Facebook)

В Румынии жителей поселков, расположенных недалеко от границы с Украиной, впервые попросили пройти в укрытия на фоне российской атаки дронов на юг Одесской области в ночь на 13 сентября.

Как сообщает портал News.Ro, об опасности предупредили инспекции по чрезвычайным ситуациям городов Тулча и Галац. О тревоге сообщили через приложение RO-Alert.

«Существует вероятность падения объектов из воздушного пространства. Сохраняйте спокойствие! Спрячьтесь в подвалах или убежищах гражданской защиты. В случае отсутствия укрытия оставайтесь в помещении, как можно дальше от окон и внешних стен», — говорилось в нем.

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Как пишет издание, сообщений об инцидентах не поступало.

7 сентября Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии решил принять меры по защите населения в районах, граничащих с украинскими городами Рени и Измаил, и предупреждать о рисках падения обломков.

В ночь на 13 сентября Россия в течение почти 5 часов атаковала иранскими дронами-камикадзе Shahed юг Одесской области — силы ПВО сбили 32 из 44 целей. Повреждены объекты припортовой инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта. Ранены семь человек — шесть водителей и один местный житель.

Обломки российских дронов в Румынии — что известно

В ночь на 4 сентября Россия вновь массированно атаковала шахедами юг Украины. По данным украинских пограничников, дроны-камикадзе производства Ирана упали и сдетонировали также на территории Румынии — страны, которая является членом НАТО. Об этом заявил и спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Сначала в Минобороны Румынии «категорически отвергли» информацию о падении обломков. По данным министерства, средства нападения, использованные РФ, «ни разу не создавали прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии». Однако вскоре подтвердили: нашли, скорее всего, обломки российских дронов.

В то же время в НАТО считают, что Россия не планировала намеренно атаковать Румынию, и пообещали следить за ситуацией. Напротив Измаила начали строить укрытия и рассматривают возможность эвакуации людей.

9 сентября на территории Румынии нашли новые фрагменты, вероятно, российского беспилотника.

