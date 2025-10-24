В России заявили об атаке дронами на Подмосковье и Ростовскую область, Новошахтинск частично без света

Московскую и Ростовскую области в России в ночь на пятницу, 24 октября, атаковали дроны. В регионах слышали взрывы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждает, что один из дронов попал в жилой дом на бульваре Космонавтов в Красногорске, что в Подмосковье. Он заявляет, что дрон залетел в квартиру на 14 этаже, пострадали пять человек.

💥 У Красногорську, що в Підмосков’ї, дрон влучив у квартиру багатоповерхівки, повідомив губернатор області.



За словами чиновника, п’ятеро людей постраждали. Також, за даними російського Міноборони, цієї ночі над територією РФ збили 111 українських дронів



📹: Astra / Telegram pic.twitter.com/7k1e4HKFqq — NV (@tweetsNV) October 24, 2025

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российское ПВО якобы сбило три беспилотника, «летевшие на Москву». На месте падения обломков работают экстренные службы.

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский утром 24 октября приостановили работу из-за угрозы БпЛА, пишет Telegram-канал Astra.

Также об атаке БпЛА заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он утверждает, что в результате удара около 1500 человек остаются без света в Новошахтинске.

Слюсарь традиционно заявляет, что росПВО «отразила массированную воздушную атаку». Дроны ночью фиксировали в девяти районах Ростовской области, возникли несколько пожаров.

Минобороны страны-агрессора России отчиталось, что за ночь и утро 24 октября ПВО «перехватила» 136 дронов, из них 34 — над Ростовской областью и только один — над Московской. Количество дронов, достигших своих целей, в Москве традиционно не указывают.