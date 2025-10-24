В России заявили об атаке дронами на Подмосковье и Ростовскую область, Новошахтинск частично без света
Последствия атаки дронами на Красногорск Московской области РФ, 24 октября 2025 года (Фото: Андрей Воробьев / Telegram)
Московскую и Ростовскую области в России в ночь на пятницу, 24 октября, атаковали дроны. В регионах слышали взрывы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев утверждает, что один из дронов попал в жилой дом на бульваре Космонавтов в Красногорске, что в Подмосковье. Он заявляет, что дрон залетел в квартиру на 14 этаже, пострадали пять человек.
В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российское ПВО якобы сбило три беспилотника, «летевшие на Москву». На месте падения обломков работают экстренные службы.
Московские аэропорты Домодедово и Жуковский утром 24 октября приостановили работу из-за угрозы БпЛА, пишет Telegram-канал Astra.
Также об атаке БпЛА заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он утверждает, что в результате удара около 1500 человек остаются без света в Новошахтинске.
Слюсарь традиционно заявляет, что росПВО «отразила массированную воздушную атаку». Дроны ночью фиксировали в девяти районах Ростовской области, возникли несколько пожаров.
Минобороны страны-агрессора России отчиталось, что за ночь и утро 24 октября ПВО «перехватила» 136 дронов, из них 34 — над Ростовской областью и только один — над Московской. Количество дронов, достигших своих целей, в Москве традиционно не указывают.