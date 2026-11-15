«Кремль все чаще устраивает диверсии»: Эстония заявила о попытке поджога предприятия, производящего дроны

Об этом говорится в публикации эстонского ведомства в Х в воскресенье, 15 ноября.

Там указано, что попытка нападения была совершена около 03:00 14 ноября — с целью устроить взрыв и поджог здания предприятия.

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Эстонская служба заявила, что подозреваемые были оперативно задержаны, и призвала «даже не рассматривать подобные предложения о работе от России», так как «последствия могут быть очень серьезными».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна со ссылкой на информацию Службы внутренней безопасности заявил, что неудачная попытка поджога 14 ноября была организована по указанию российской военной разведки (более известной как ГРУ).

Цахкна назвал это «очередным примером того, как Россия использует диверсии и принуждение, чтобы дестабилизировать общество, сеять страх и отвлекать внимание от поддержки Украины».

«Столкнувшись со все более серьезными неудачами и отсутствием успехов на поле боя, Кремль все устраивает диверсии», — написал Маргус Цакхна в Х.

18 октября Литва сообщила о попытке поджога предприятия, на территории которого хранилось оборудование связи Starlink. Глава литовского Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас заявил, что это был саботаж, связанный с Россией и направленный на подрыв военного потенциала Украины.

12 октября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о задержании в Германии двух граждан Турции, которых подозревают в поджоге станции Starlink в селе Воля-Кробовска в конце сентября. Там также говорилось о вероятном российском следе.