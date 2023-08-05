«Понесут наказание». Захарова пригрозила Украине ответом за атаку на танкер Сиг 5 августа, 22:05 Пресс-секретарь МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова пригрозила Украине «наказанием» за якобы причастность к атаке на танкер Сиг (Фото:МЗС РФ)

В субботу, 5 августа, одиозная пресс-секретарь МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова пригрозила Украине «наказанием» за якобы атаку СБУ на российский танкер Сиг.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал МИД страны-оккупанта.

Захарова почему-то решила, что в атаке на танкер Сиг уже признался глава СБУ Василий Малюк, который, по ее словам, «со свойственной укронацистам бесчеловечностью назвал нацеленный на убийство невооруженных мирных людей циничный теракт законным, логичным и эффективным шагом».

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Далее представительница МИД страны-агрессора в привычном хамском тоне использовала штампы российской пропаганды и заявила, что «киевский режим, не встречая осуждения со стороны западных стран и международных организаций, активно применяет новые террористические методы, на этот раз в акватории Черного моря».

В конце комментария пресс-секретарь иностранного ведомства страны-агрессора РФ обвинила Украину в «варварских атаках» и пригрозила «наказанием».

Атака на танкер Сиг — что известно

Поздно вечером 4 августа надводный дрон атаковал вблизи незаконно построенного оккупантами Крымского моста российский танкер Сиг, который транспортировал топливо для войск РФ.

Источник NV в СБУ утром 5 августа подтвердил причастность спецслужбы к операции: там заявили, что судно атаковал их дрон с 450 килограммами тротила.

4 августа ударный беспилотник нанес серьезные повреждения большому десантному кораблю страны-агрессора Оленегорский горняк возле порта Новороссийск в Краснодарском крае.