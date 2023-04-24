Ночные взрывы в Севастополе: в Минобороны РФ озвучили свою версию и говорят, что «потерь нет» 24 апреля, 15:18 Российские оккупанты заявили, что Крым атаковали надводные беспилотники (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В Министерстве обороны России прокомментировали заявление оккупантов в Севастополе об атаке «надводными дронами» в ночь на понедельник, 24 апреля.

Во время брифинга российский военный спикер Игорь Конашенков, регулярно озвучивающий ложь, заявил, что оккупированный город атаковали «тремя безэкипажными быстроходными катерами», а целью якобы был пункт базирования Черноморского флота РФ.

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Российское ведомство утверждает, что их «уничтожили силы противоподводно-диверсионного обеспечения» и «потерь нет».

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Псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что «уничтожение беспилотников» произошло на внешнем рейде и утверждает, что объекты в оккупированном городе не повреждены. Однако на видео из соцсетей виден удар и взрыв.

Комментируя его заявил, спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сказал, что надводные дроны уничтожить непросто, не раскрыв подробностей.

