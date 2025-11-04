Партизаны уничтожили машину связи российской армии на аэродроме в Ростове-на-Дону. Эта техника является важным узлом военной связи, который координирует авиацию.

Об этом сообщает движение Атеш.

Аэродром относится к 229-й авиационной базе 4-й армии Воздушно-космических сил и ПВО Южного военного округа РФ, говорится в сообщении.

Реклама

Партизаны уточнили, что сгорела антенная машина станции радиорелейной связи Р-417 «Багет» на базе КамАЗ-4310.

По информации Атеш, эта техника обеспечивала координацию полетов и передачу данных между подразделениями в регионе.

«Ее уничтожение нанесло серьезный удар по способности россияне быстро управлять полетами, координировать вылеты бомбардировщиков и обеспечивать безопасность аэродрома», — подчеркнули подпольщики.

В движении отметили, что российские военные объекты в глубоком тылу «не могут чувствовать себя в безопасности».