В Сирии российский истребитель повредил винт американского беспилотника Reaper — видео 25 июля, 19:19 Российский истребитель преследовал MQ-9 и запускал ложные тепловые цели прямо над дроном (Фото:Скриншот видео US AFCENT/Twitter)

В воскресенье, 23 июля, в небе над Сирией российский истребитель Су-35 повредил винт американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper.

Об этом заявил главнокомандующий ВВС США в регионе Алексус Гринкевич в Twitter.

«Истребитель преследовал MQ-9 и запускал ложные тепловые цели прямо над дроном. Их разделяло всего несколько метров. Одна из ловушек попала в MQ-9, серьезно повредив его винт», — сообщил Гринкевич.

Видео дня

Командующий подчеркнул, что пилотам удалось сохранить контроль над БПЛА и благополучно доставить его на базу.

Инцидент произошел, когда американский беспилотник выполнял миссию против ИГИЛ, добавил Гринкевич. Он также назвали действия российских летчиков «безрассудным и непрофессиональным», а также упрекнули Россию в том, что она мешает американской стороне бороться против террористов.

18 июля СМИ писали, что российский истребитель Су-35 перехватил американский военный самолет-разведчик МС-12 в небе над Сирией.

14 марта текущего года два российских истребителя Су-27 осуществляли маневры вблизи американского беспилотника MQ-9 в акватории Черного моря. В результате контакта беспилотник получил повреждения, после этого американским силам пришлось затопить его в международных водах.