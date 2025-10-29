В России дроны ночью атаковали нефтехимический завод и два НПЗ, закрывали 13 аэропортов, в том числе три московских

В Буденновске Ставропольского края в России в ночь на среду, 29 октября, дроны атаковали нефтехимический завод Ставролен, который входит в группу Лукойл, пишет Telegram-канал Astra .

В городе было слышно взрывы, после чего возник пожар. Astra геолоцировала опубликованные в Сети кадры зарева, которые были сняты в районе улицы Северный микрорайон. По данным паблика, под удар попало ООО Ставролен — один из основных производителей полиэтилена и полипропилена в России.

Реклама

Губернатор российского региона Владимир Владимиров подтвердил удар, но заявил, что «существенного урона атака не нанесла». Он утверждает, что жертв и разрушений «удалось избежать». На месте падения дронов работают экстренные службы.

Кроме Ставролена, Astra сообщает о ночном ударе по нефтеперерабатывающем заводе НС-Ойл в Новоспасском Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских подтвердил атаку в Новоспасском районе и заявил о пожаре, но НПЗ не упомянул.

Фото: Telegram-канал Astra

Мониторинговые каналы также сообщают об ударе по российской республике Марий Эл. По данным Exilenova+, дроны атаковали Марийский НПЗ в поселке Табашино. Завод является одним из крупнейших предприятий Марий Эл, выпускает 1250 тыс. тонн бензина, мазута и других нефтепродуктов в год.

Минобороны страны-агрессора России отчиталось о «перехвате» 100 дронов ночью. Больше всего (46) — в Брянской области. Также кремлевское ведомство заявляет об «уничтожении» 6 БпЛА в Московской области, в том числе четырех, «летевших на Москву», 4 БпЛА — над территорией Ульяновской области, три — над Марий Эл и два — над Ставропольским краем.

Российские СМИ пишут, что из-за ночной атаки закрывали 13 аэропортов — Саратова, Геленджика, Пензы, Владикавказа, Грозного, Самары, Краснодара, Ульяновска, Казани, Чебоксар, а также московские Шереметьево, Жуковский и Домодедово.