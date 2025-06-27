В России заявили об атаке дронами на предприятие в Новокуйбышевске Самарской области, где расположен НПЗ

Дроны атаковали промышленное предприятие в городе Новокуйбышевск Самарской области РФ 27 июня 2025 года (Фото: Генштаб ВСУ)

Губернатор Самарской области в России Вячеслав Федорищев заявил об атаке дронами на регион в ночь на пятницу, 27 июня.

Он утверждает, что БпЛА «пытались» атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске, где расположен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод Роснефти мощностью 8,8 млн тонн нефти в год.

Реклама

Федорищев заявляет, что на месте удара работают экстренные службы, пострадавших нет.

В Сети писали, что в местном аэропорту Курумоч вводили ограничения из-за атаки дронами.

Минобороны страны-агрессора заявляет об «уничтожении» 39 беспилотных ночью, большинство из них — в Ростовской и Волгоградской областях. О количестве дронов, достигшей своих целей, страна-агрессор традиционно не упоминает.