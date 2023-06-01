Путин выстроил вокруг своей резиденции в Подмосковье «царское село» для себя и родни — росСМИ 1 июня, 16:08 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин выстроил для себя, дочерей и бывшей жены новое «царское село» в Подмосковье вокруг своей официальной резиденции в Ново-Огарево.

Об этом говорится в расследовании российского издания Проект.

Путин имеет резиденцию в усадьбе Ново-Огарево, где, по данным СМИ, живет и работает. Резиденция была полностью обустроена со всеми необходимыми удобствами, включая бассейн, баню, различные ванны и спортзал. В 2015 году к резиденции была даже проложена секретная железнодорожная ветка, сообщают журналисты-расследователи.

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Участки вокруг Ново-Огарево, по данным Проекта, были куплены через заграничные офшорные компании, после чего переданы дочерям президента, Марии и Катерине. В целях конфиденциальности на этих женщин ничего не записывали.

Например, земельные участки, переданные младшей дочери Катерине, были переписаны на ее мужа Кирилла Шамалова после их свадьбы.

Инфографика: Проект

Кирилл Шамалов находился в отношениях с младшей дочерью президента Катериной Тихоновой в период с 2012 по 2016 годом. За это время он стал владельцем двух роскошных участков с особняками, которые ранее были зарегистрированы на офшорные компании.

Эти участки находятся в непосредственной близости от диктаторской резиденции Ново-Огарево, всего в 10 минутах ходьбы. Кроме того, Шамалов также приобрел огромный участок в селе Знаменское, который находится в 15 минутах езды от основного дома. Рыночная стоимость всей этой недвижимости оценивается не менее чем в 6 миллиардов рублей.

Один из двух домов, расположенных у Ново-Огарево, предположительно никогда не использовался Шамаловым и его женой. Они передали доверенность на пользование этим имуществом семье Людмилы Путиной, бывшей жене президента и матери Катерины, говорится в материале.

Журналисты напомнили, что в 2016 году отношения между Кириллом и Катериной начали портиться, и вскоре они развелись. После развода бывший муж потерял всю недвижимость в «царском селе».

Аркадий Ротенберг, друг Путина, зарегистрировал в Петербурге Акционерное общество Коралл, которому Шамалов передал все три участка и оба дома — как в Ново-Огарево, так и в Знаменском.

Шамалову было выплачено 2,3 миллиарда рублей, что значительно меньше рыночной стоимости активов.

Также восточнее резиденции находятся участки с двумя домами в поселке Усово-Плюс. Их приобрела кипрская Ermira, которая, по данным Проекта, является личным «кошельком» Путина. После замужества там поселится старшая дочь Путина Мария, а для конспирации земли оставили в собственности офшоров.

Утром 30 мая Москву атаковали неизвестные беспилотники. По версии российских пропагандистов, БПЛА задели как минимум три многоэтажных дома.

Инфографика: Проект

По информации Telegram-канала Baza, в Подмосковье сбили более десяти беспилотников, большинство — в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя удар неизвестными беспилотниками по Москве, заявил, что дроны «хотят вернуться к своим создателям». Он подчеркнул, что Украина не имеет отношения к атаке.

Инфографика: НВ

Российский диктатор во время атаки неизвестных беспилотников на Москву и Московскую область 30 мая мог находиться в своей резиденции в Ново-Огарево, сообщили российская СМИ со ссылкой на неназванного «близкого к Кремлю собеседника».