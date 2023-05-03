Медведев заявил о необходимости «устранить» Зеленского. В Офисе президента высмеяли его мечты 3 мая, 22:12 Дмитрий Медведев (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о «необходимости физического устранения» президента Украины Владимира Зеленского. В Офисе президента высмеяли его угрозы.

Реагируя на взрывы в Москве 3 мая, Медведев в присущей ему манере заявил, что у РФ нет «другого выхода, кроме как устранить Зеленского».

«После сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики. Он не нужен даже для подписания акта безоговорочной капитуляции», — написал Медведев.

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В то же время советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter высмеял его угрозы.

«На любое угрожающее заявление типичного российского субъекта „Медведева“, особенно о „физическом уничтожении“, есть блестящая финская ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat enite», — написал Подоляк.

Данное выражение в переводе на украинский звучит так: «Пустая бочка сильнее гремит» или «В пустой бочке и колокола много».

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, при этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.