Российская мобильная огневая группа возле Кремля в Москве, 27 октября 2025 года (Фото: Крымский ветер / Telegram)

Минобороны страны-агрессора России утверждает, что в ночь на понедельник, 27 октября, противовоздушная оборона страны «уничтожила» 193 украинских беспилотника, 40 из них — над Московской областью .

В сводке кремлевского ведомства говорится о «перехвате» 34 БпЛА, «летевших на Москву».

Больше всего дронов (47) росПВО якобы сбила над территорией Брянской области, 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской. Кроме того, дроны фиксировали еще в восьми областях РФ.

Российское Минобороны традиционно не уточняет, сколько БПЛА достигли своих целей.

С вечера 26 октября Московскую область атаковали дроны, в российской столице слышали взрывы. Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу.

Фото: Telegram-канал Astra

Мэр Москвы Сергей Собянин всю ночь писал об «отражении атаки» БпЛА и насчитал около 30 «сбитых» дронов. Telegram-канал Astra писал, что на окраине Москвы, в поселке Коммунарка, после взрывов виден дым.