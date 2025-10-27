Москву второй день подряд атакуют дроны, в Подмосковье слышали звуки взрывов

На Москву и область второй день подряд осуществляются дроновые атаки. Мэр столицы страны-агрессора Сергей Собянин заявил о «сбитии» двух беспилотников на подступах к городу.

По его словам, на месте падения обломков БпЛА работают экстренные службы.

Telegram-канал Москва сегодня пишет, что в разных частях Серпухова слышны «громкие звуки».

Кроме этого, звуки взрывов слышали в Раменском и Броннице Московской области, сообщает Telegram-канал Осторожно, Москва.

Там также отмечали, что на фоне атаки БпЛА временно закрывали Жуковский аэропорт. В то же время в Росавиации эту информацию опровергли.

Ранее вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Москву и область также атаковали дроны. По сообщению российского Telegram-канала SHOT, взрывы были слышны в Раменском районе, Подольске, Климовске, Домодедово, Коломне и Троицке.

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали работу.

Минобороны страны-агрессора России утверждало, что противовоздушная оборона страны «уничтожила» 193 украинских беспилотника, 40 из них — над Московской областью. В сводке кремлевского ведомства говорится о «перехвате» 34 БПЛА, которые «летели на Москву».

Больше всего дронов (47) российская ПВО якобы сбила над территорией Брянской области, 42 — над Калужской, 32 — над Тульской, 10 — над Курской. Кроме того, дроны фиксировали еще в восьми областях РФ.