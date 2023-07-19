Уже третий день. Российские власти закрыли проход грузовых судов через Керченский пролив — Reuters 19 июля, 15:51 Власти страны-агрессора РФ уже третий день не пропускают грузовые суда через Керченский пролив (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

После ночной атаки на Керченский мост 17 июля власти страны-агрессора РФ резко ограничили все перевозки грузового типа, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.

Собеседник сообщил агентству, что навигация в районе Керченского пролива «уже простаивает три дня». По словам источника, проход был закрыт в понедельник, 17 июля, в 17 часов по местному времени.

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Reuters добавляет, что причиной тому является «ухудшение безопасности» после ночной атаки на Крымский мост через Керченский пролив, который соединяет Азовское море с Черным.

Атака на Крымский мост 17 июля — что известно

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Утром 18 июля в так называемом «министерстве транспорта» Крыма заявили, что легковые автомобили движутся по Крымскому мосту или через другие временно оккупированные территории Украины. Там якобы организовали реверсивное движение.

Инфографика: NV

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин заявил, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.

Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны, в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».