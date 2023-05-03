Взрывается и горит. Подборка видео загадочной атаки на Кремль 3 мая, 17:39 Кадр видео загадочного взрыва в Кремле (Фото:Ostorozhno Novosti/Handout via REUTERS)

В ночь на 3 мая в Кремле произошло два взрыва и пожар. Российские пропагандистские ресурсы и сам Кремль утверждают, что резиденцию российского диктатора Владимира Путина якобы атаковали украинские беспилотники.

Однако в Украине удары по Кремлю не подтверждают.

В пресс-службе президента Владимира Зеленского заявили, что не располагают информацией о так называемых ночных атаках на Кремль. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров назвал заявления Кремля «нагнетанием ситуации». Он добавил, что "все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих".

Видео дня

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрывы над Кремлем являются работой «местных сил сопротивления» и отметил, что в Украине наблюдают за ними «с любопытством».

А спикер Воздушных сил Юрий Игнат выразил мнение, что таким образом «Россия пытается показать эскалацию со стороны Украины».

NV собрал видео загадочного взрывного происшествия в Кремле.