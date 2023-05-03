США все еще собирают факты об обстреле Кремля 3 мая, 17:54 Крыша Кремля после атаки беспилотника (Фото:NV/Telegram)

По словам официальных лиц, США все еще собирают факты о предполагаемом инциденте с беспилотником в Москве.

Об этом сообщает CNN.

В материале говорится, что США не были предупреждены о предполагаемой атаке беспилотников на Кремль, которая, по утверждению России, была попыткой убийства российского диктатора Владимира Путина, что, по словам официального представителя США, Украина категорически отрицает.

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«Что бы ни случилось, заблаговременного предупреждения не было», — сказал представитель США CNN, добавив, что власти все еще пытаются выяснить, что именно произошло.

Другой официальный представитель США сказал американскому телеканалу, что они все еще работают над оценкой «претензий России» и еще не подтвердили утверждение Кремля о том, что Украина пыталась убить Путина.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, при этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.