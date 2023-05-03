В момент взрыва беспилотника над куполом Кремля рядом находились люди — видео 3 мая, 17:58 Люди на крыше Кремля в момент взрыва дрона (Фото:скриншот видео / Осторожно, новости / Telegram)

Судя по видео со взрывом, люди взбирались на купол и присели, заметив дрон. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на «очевидцев» утверждает, что на крышах в районе Кремля «дежурят люди с оружием для уничтожения дронов».

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При этом российское Агентство пишет, что на Красной площади работает система, которая ограничивает возможность полета дронов, в районе Кремля глушат сигнал GPS, а в центре Москвы установлены ЗРПК Панцирь-С1.

Днем 3 мая пресс-служба российского диктатора Путина заявила, что Украина пыталась нанести удар по Кремлю. По версии пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, тот в это время работал в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, при этом кремлевский режим обвинил Украину в «покушении» на Путина. После сообщения Кремля в Сети начали активно распространяться видео инцидента.

Спикер президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что у Киева нет информации о возможных ночных атаках беспилотников на Кремль, и назвал это нагнетанием ситуации перед 9 мая.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент — попытка России перехватить информационную инициативу и оправдать свои военные преступления в Украине. Он предположил, что российские оккупанты могут готовить масштабный теракт.

