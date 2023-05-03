Сказки на ночь. В Госдуме РФ угрожают «оружием, которое может уничтожить Украину» 3 мая, 17:20 Крыша Кремля после атаки беспилотника (Фото:NV/Telegram)

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин угрожает Украине «оружием, которое может уничтожить ее» после удара БПЛА по Кремлю ночью 3 мая.

В своем Telegram-канале Володин пожаловался на то, что «киевский режим нужно признать террористической организацией».

«Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с другими международными террористами. Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида, Джебхат ан-Нусра, ИГИЛ», — соврал Володин.

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Он также рассказал басни о том, что Украина якобы угрожает безопасности РФ и Европы, не упомянув при этом о том, кто начал полномасштабное вторжение — Россия.

«Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим», — заявил он.

Перед этим в сети появилось видео, на котором виден был дым возле крыши Кремля. Жители соседних домов рассказывали, что взрыв по силе походил на грохот грома.

Также они видели искры в небе после взрыва и людей с фонариками у Кремлевской стены.

А впоследствии пресс-служба российского диктатора Владимира Путина заявила, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю.

Там утверждают, что на Кремль было нацелено два беспилотных летательных аппарата. И якобы военные и спецслужбы применили радиолокационную борьбу и вывели беспилотники из строя.

Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Путина вроде бы не было в Кремле в момент атаки украинских беспилотников.